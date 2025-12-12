Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Визит Путина в Туркмению завершился - 12.12.2025
Визит Путина в Туркмению завершился
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в Туркмению завершен, сообщили в Кремле. "Визит Владимира Путина в Туркменистан завершён", - говорится в Telegram-канале Кремля. Сообщение сопровождает видео, на котором российский президент поднимается по трапу на борт своего самолета в аэропорту Ашхабада.
Визит Путина в Туркмению завершился

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в Туркмению завершен, сообщили в Кремле.
"Визит Владимира Путина в Туркменистан завершён", - говорится в Telegram-канале Кремля.
Сообщение сопровождает видео, на котором российский президент поднимается по трапу на борт своего самолета в аэропорту Ашхабада.
