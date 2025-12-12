https://1prime.ru/20251212/putin-865490213.html
Визит Путина в Туркмению завершился
2025-12-12T18:54+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
туркмения
ашхабад
владимир путин
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Визит президента РФ Владимира Путина в Туркмению завершен, сообщили в Кремле. "Визит Владимира Путина в Туркменистан завершён", - говорится в Telegram-канале Кремля. Сообщение сопровождает видео, на котором российский президент поднимается по трапу на борт своего самолета в аэропорту Ашхабада.
