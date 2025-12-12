https://1prime.ru/20251212/putin-865490665.html

Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин

2025-12-12T19:04+0300

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия настроена развивать отношения с Ираком, многие российские компании проявляют интерес к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - сказал Путин на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. Глава государства добавил. что многие российские компании "работают и проявляют интерес к дальнейшей работе" в Ираке.

