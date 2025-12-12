Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин - 12.12.2025
Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин
Россия настроена развивать отношения с Ираком, многие российские компании проявляют интерес к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.12.2025, ПРАЙМ
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия настроена развивать отношения с Ираком, многие российские компании проявляют интерес к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - сказал Путин на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. Глава государства добавил. что многие российские компании "работают и проявляют интерес к дальнейшей работе" в Ираке.
19:04 12.12.2025
 
Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин

Путин: Россия настроена развивать отношения с Ираком

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - 12.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия настроена развивать отношения с Ираком, многие российские компании проявляют интерес к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - сказал Путин на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.
Глава государства добавил. что многие российские компании "работают и проявляют интерес к дальнейшей работе" в Ираке.
Bloomberg: США поддержали передачу доли "Лукойла" компании в Ираке
8 декабря, 20:14
8 декабря, 20:14
 
