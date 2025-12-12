https://1prime.ru/20251212/putin-865490665.html
Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин
Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин - 12.12.2025, ПРАЙМ
Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин
Россия настроена развивать отношения с Ираком, многие российские компании проявляют интерес к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T19:04+0300
2025-12-12T19:04+0300
2025-12-12T19:04+0300
экономика
россия
бизнес
ирак
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия настроена развивать отношения с Ираком, многие российские компании проявляют интерес к сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - сказал Путин на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. Глава государства добавил. что многие российские компании "работают и проявляют интерес к дальнейшей работе" в Ираке.
https://1prime.ru/20251208/ssha-865337223.html
ирак
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, ирак, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИРАК, РФ, Владимир Путин
Россия настроена развивать отношения с Ираком, заявил Путин
Путин: Россия настроена развивать отношения с Ираком