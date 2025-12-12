https://1prime.ru/20251212/rabota-865468953.html
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня - 12.12.2025, ПРАЙМ
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня
Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:27+0300
2025-12-12T11:27+0300
2025-12-12T11:28+0300
общество
россия
бизнес
рабочий день
минтруд
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/46/832744654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d529afea25c1fca99e5bd8cce234de0d.jpg
АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ответ на инициативу сократить рабочий день до шести часов.Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до шести часов в день. Документ также предусматривает пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников."У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет", - сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы - гибридные формы, дистанционная форма занятости или постоянное присутствие в офисе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/46/832744654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afd911ad1993411fc3c4ccc88f6d19ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, бизнес, рабочий день, минтруд, антон котяков
Общество , РОССИЯ, Бизнес, рабочий день, Минтруд, Антон Котяков
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня
Котяков заявил об отсутствии необходимости сокращать рабочий день в России
АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ответ на инициативу сократить рабочий день до шести часов.
Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до шести часов в день. Документ также предусматривает пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников.
"У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет", - сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он также подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы - гибридные формы, дистанционная форма занятости или постоянное присутствие в офисе.