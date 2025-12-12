https://1prime.ru/20251212/rabota-865468953.html

Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня

АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ответ на инициативу сократить рабочий день до шести часов.Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до шести часов в день. Документ также предусматривает пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников."У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет", - сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы - гибридные формы, дистанционная форма занятости или постоянное присутствие в офисе.

