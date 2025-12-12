Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/rabota-865468953.html
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня - 12.12.2025, ПРАЙМ
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня
Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:27+0300
2025-12-12T11:28+0300
общество
россия
бизнес
рабочий день
минтруд
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/46/832744654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d529afea25c1fca99e5bd8cce234de0d.jpg
АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ответ на инициативу сократить рабочий день до шести часов.Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до шести часов в день. Документ также предусматривает пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников."У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет", - сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы - гибридные формы, дистанционная форма занятости или постоянное присутствие в офисе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/46/832744654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afd911ad1993411fc3c4ccc88f6d19ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, бизнес, рабочий день, минтруд, антон котяков
Общество , РОССИЯ, Бизнес, рабочий день, Минтруд, Антон Котяков
11:27 12.12.2025 (обновлено: 11:28 12.12.2025)
 
Минтруд прокомментировал идею о сокращении рабочего дня

Котяков заявил об отсутствии необходимости сокращать рабочий день в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПустой офис
Пустой офис - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Пустой офис. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АБАКАН, 12 дек - ПРАЙМ. Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России, рынок труда дает возможность работать полный день, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ответ на инициативу сократить рабочий день до шести часов.
Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до шести часов в день. Документ также предусматривает пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников.
"У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет", - сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он также подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график своей работы - гибридные формы, дистанционная форма занятости или постоянное присутствие в офисе.
 
ОбществоРОССИЯБизнесрабочий деньМинтрудАнтон Котяков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала