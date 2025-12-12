Страны ЕС согласовали заморозку российских активов, пишет Reuters

https://1prime.ru/20251212/reyter-865494404.html

Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ РФ, передает агентство Рейтер.

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ РФ, передает агентство Рейтер. "ЕС договорился... на неопределенный срок заморозить активы ЦБ РФ, удерживаемые в Европе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что правительства евроблока согласовали заморозку активов на 210 миллиардов евро. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

