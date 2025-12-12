Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС согласовали заморозку российских активов, пишет Reuters - 12.12.2025
Страны ЕС согласовали заморозку российских активов, пишет Reuters
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ РФ, передает агентство Рейтер. "ЕС договорился... на неопределенный срок заморозить активы ЦБ РФ, удерживаемые в Европе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что правительства евроблока согласовали заморозку активов на 210 миллиардов евро. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
21:15 12.12.2025
 
Страны ЕС согласовали заморозку российских активов, пишет Reuters

Рейтер: страны ЕС согласовали заморозку активов ЦБ России на неопределенный период

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов ЦБ РФ, передает агентство Рейтер.
"ЕС договорился... на неопределенный срок заморозить активы ЦБ РФ, удерживаемые в Европе", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что правительства евроблока согласовали заморозку активов на 210 миллиардов евро.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
