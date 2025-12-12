https://1prime.ru/20251212/roskomnadzor-865492837.html
Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяют новые ограничения
2025-12-12T20:07+0300
2025-12-12T20:07+0300
2025-12-12T20:27+0300
технологии
роскомнадзор
telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что к Telegram не применяются новые ограничения в настоящее время. "По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - заявили в ведомстве.Последние несколько дней российские пользователи все больше жалуются на работу мессенджера, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.РФ". Тогда же ряд Telegram-каналов писал, что пользователи начали жаловаться на более медленную работу сервиса, долгую загрузку медиафайлов.Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги. Ведомство позже заявило также о намерении последовательно ограничивать работу WhatsApp, так как мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
