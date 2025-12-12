https://1prime.ru/20251212/rossija-865453602.html

Межгосударственные отношения России и Туркмении

Межгосударственные отношения России и Туркмении - 12.12.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Туркмении

Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в форуме Международного года мира и доверия в Туркмении. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T00:35+0300

2025-12-12T00:35+0300

2025-12-12T00:35+0300

экономика

россия

мировая экономика

туркмения

ашхабад

москва

владимир путин

сердар бердымухамедов

дмитрий патрушев

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865453602.jpg?1765488956

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в форуме Международного года мира и доверия в Туркмении. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Туркмении. Дипломатические отношения между Россией и Туркменией установлены 8 апреля 1992 года. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (заменил аналогичный Договор от 31 июля 1992 года). Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства, как зафиксировано в двустороннем Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения от 22 декабря 2009 года, Договоре о стратегическом партнерстве (подписан 2 октября 2017 года, вступил в силу 11 августа 2018 года), и подтверждено в Декларации об углублении стратегического партнерства между странами от 10 июня 2022 года. В целом между Туркменией и Россией подписано почти 300 международных документов. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Двусторонние отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран. 10 июня 2022 года президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посетил Россию с официальным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, актуальные региональные и международные темы. По окончании переговоров президент России вручил президенту Туркмении государственную награду Российской Федерации - орден Дружбы. В ходе визита была подписана Декларация об углублении стратегического партнерства, а также 14 межправительственных и межведомственных документов в различных областях. 29 июня 2022 года президент России Владимир Путин посетил Ашхабад, где принял участие в шестом Каспийском саммите. "На полях" саммита состоялась встреча Владимира Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Путин также побеседовал с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым (занимал пост президента Туркмении в 2007-2022 годах). 15 сентября 2022 года очередная рабочая встреча лидеров России и Туркмении прошла "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан). 3 ноября 2022 года президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Владимир Путин вручил экс-президенту Туркмении орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2023 году президент Туркмении Сердар Бердымухамедов посещал Россию с визитами 9 мая для участия в торжествах по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) и 26 декабря по случаю неформальной встречи глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге. В 2024 году президент Туркмении вновь посетил Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), а 8 октября принял участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ, прошедшем в российской столице. Кроме того, Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите стран БРИКС, который прошел в Казани 22-24 октября, а также посетил в неформальный саммит глав государств - членов СНГ, который прошел в Ленинградской области 25 декабря. Президент России Владимир Путин 11 октября 2024 года посетил Ашхабад с рабочим визитом. Глава Российского государства принял участие в пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Состоялась также встреча главы Российского государства с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. 9 мая 2025 года Сердар Бердымухамедов в качестве почетного гостя принял участие в торжественных мероприятиях на Красной Площади, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В параде Победы приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил Туркмении. Поддерживаются рабочие контакты на правительственном уровне. 19 июня 2025 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркмении Нокергулы Атагулыевым "на полях" Петербургского международного экономического форума. 5 августа 2025 года российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым посетила Туркмению. Состоялась встреча с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Дмитрий Патрушев также был принят национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. 13 октября 2025 года заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко посетил Туркмению с рабочим визитом. Состоялись встречи с заместителем председателя кабинета министров Туркмении Мамметханом Чакыевым и министром связи Туркмении Хаджымыратом Худайгулыевым. В рамках визита Дмитрий Григоренко также провел лекцию для студентов Института телекоммуникаций и информатики Туркмении. 25 июля 2025 года заместитель председателя кабинета министров Туркмении Нокергулы Атагулыев посетил Республику Алтай, где принял участие в международной экологической конференции. Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, парламентов двух стран. 24-25 июня 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с официальным визитом Ашхабад, где был принят президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и провел переговоры с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым. 28 августа 2025 года глава МИД Туркмении Рашид Мередов посетил Москву с рабочим визитом. Состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 6 апреля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем меджлиса Туркмении Дуньягозель Гулмановой "на полях" 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 21-22 октября 2025 года председатель меджлиса Туркмении Дуньягозель Гулманова посетила Москву с первым официальным визитом. Состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Россия и Туркмения осуществляют конструктивное взаимодействие на ключевых международных и региональных площадках, включая СНГ, "каспийскую пятерку", а также ООН, ОБСЕ и диалоговый механизм "ЦА5+Россия" и др. Налажено также эффективное взаимодействие по афганской проблематике как на двустороннем уровне, так и в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Туркмения является значимым торговым партнером России в регионе. С момента выхода Туркмении на международную арену в 1991 году общий товарооборот с Россией составил более 60 миллиардов долларов. По данным туркменской статистики, в настоящее время годовой объем торговли между двумя странами превышает 1,6 миллиарда долларов. По итогам января-июля 2025 года отмечен рост товарооборота более чем на 30%. В структуре российских поставок в Туркмению основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (около 40%), металлы и изделия из них (20%), продукцию химической промышленности (18%), машины, оборудование и транспортные средства (14%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (6%). Из Туркмении на российский рынок поставляются текстиль, изделия из него и обувь (20%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (15%) и продукция химической промышленности (10%). Важную роль в деле наращивания двусторонних торгово-экономических связей играет межправительственная российско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству. Очередное заседание межправкомиссии прошло в октябре 2025 года в Ашхабаде. В Туркмении осуществляют деятельность порядка 190 субъектов экономической деятельности с участием российского капитала, включая представительства и филиалы таких крупных компаний, как ПАО "Газпром", ПАО "Камаз", АО "ПО Возрождение", ПАО "Татнефть", ПАО "Трубная металлургическая компания", ООО "УК "КЭР-Холдинг", ОАО "РЖД", АО "Щелково Агрохим", а также представители АО "Зарубежгеология", АО "Газстройпром", АО ГК "Информтехника и связь", АО "Автозавод "Урал", ООО "УК "Уральская сталь". В настоящее время в Туркмении реализуется 342 инвестпроекта с участием РФ на сумму порядка 3,5 миллиарда долларов. Особое внимание уделяется взаимодействию по линии транспортных ведомств, которые работают над развитием восточной хорды Международного транспортного коридора "Север - Юг". Благодаря совместным усилиям кратно увеличен объем экспортных, импортных и транзитных перевозок по железной дороге, внедряются современные технологии управления грузопотоками. Важную роль в развитии дружественных отношений России и Туркмении играют межрегиональные связи. Среди российских субъектов лидерами по взаимодействию с туркменскими коллегами являются Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Астраханская и Челябинская области. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В России придают большое значение культурно-гуманитарным контактам с Туркменией. Более 47 тысяч студентов из Туркмении проходят обучение в российских вузах, из них семь тысяч получают высшее образование безвозмездно за счет российского бюджета. Наиболее востребованными среди туркменской молодежи являются учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Волгограда, Саратова и Ростова-на-Дону. В 2024 году была двукратно увеличена квота правительства Российской Федерации для абитуриентов из Туркмении на обучение в вузах России за счет средств федерального бюджета, она составила 500 мест. С 2002 года в Ашхабаде успешно действует Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина. Обучение проводится по российским государственным образовательным стандартам. Функционирует "Русский дом" в Ашхабаде. В декабре 2024 года был открыт центр дополнительного образования. Прорабатывается реализация крупных проектов в гуманитарной сфере - создание Российско-Туркменского университета, строительство в Ашхабаде дополнительного корпуса для младших классов упомянутой совместной школы и нового здания Государственного русского драматического театра имени А. С. Пушкина. В октябре 2024 года в Ашхабаде состоялись Дни культуры России в Туркмении. Регулярно проводятся фестивали российского кино в Туркмении, очередной прошел с 28 по 30 марта 2025 года в Ашхабаде. Налажен обмен творческими коллективами. В числе последних ярких событий - организованный в апреле 2024 года в Москве концерт, посвященный 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, и выступления в июне 2025 года в Ашхабаде "Хора Турецкого".

туркмения

ашхабад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, туркмения, ашхабад, москва, владимир путин, сердар бердымухамедов, дмитрий патрушев, снг, мид, совет федерации