Зарплаты бюджетникам в России проиндексируют на 7,6% в 2026 году

Зарплаты бюджетникам в России проиндексируют на 7,6% в 2026 году

2025-12-12T02:12+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Зарплаты бюджетникам в России проиндексируют на 7,6% в 2026 году, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Для работников бюджетной сферы в 2026 году предусмотрена индексация зарплат на 7,6%", - сказал Говырин. Депутат отметил, что это повышение касается учителей, воспитателей, преподавателей, врачей, медсестер и фельдшеров, сотрудников библиотек, музеев и театров, работников социальных учреждений, научных сотрудников, а также государственных гражданских служащих.

