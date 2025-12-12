https://1prime.ru/20251212/rossija-865455121.html
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Зарплаты бюджетникам в России проиндексируют на 7,6% в 2026 году, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Для работников бюджетной сферы в 2026 году предусмотрена индексация зарплат на 7,6%", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что это повышение касается учителей, воспитателей, преподавателей, врачей, медсестер и фельдшеров, сотрудников библиотек, музеев и театров, работников социальных учреждений, научных сотрудников, а также государственных гражданских служащих.
