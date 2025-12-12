https://1prime.ru/20251212/rossija-865455190.html

Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке

Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - 12.12.2025, ПРАЙМ

Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке

Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - примерно за семь тысяч рублей за килограмм, это на треть ниже, чем в среднем по... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T02:15+0300

2025-12-12T02:15+0300

2025-12-12T02:15+0300

бизнес

россия

общество

удмуртия

чукотка

якутия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865455190.jpg?1765494936

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - примерно за семь тысяч рублей за килограмм, это на треть ниже, чем в среднем по стране, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Средняя стоимость красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года. Бюджетнее всего купить икру в Удмуртии - 6 958 рублей в среднем за килограмм. Это единственный регион, где цена на икру еще ниже семи тысяч рублей. Чуть дороже она на Чукотке - 7 007 рублей. Менее восьми тысяч рублей за килограмм деликатес стоит в девяти российских регионах, среди которых Якутия, Бурятия, Башкирия, Челябинская и Ивановская области, а также Республика Алтай. В 69 регионах страны килограмм икры можно приобрести за 8-11 тысяч рублей. Например, в Москве и Новосибирской областях за нее просят почти 10 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 9,9 тысячи, Свердловской области - 9,5 тысячи, в Пермском крае - 9,1 тысячи, а в Татарстане - 8,1 тысячи. Самая дорогая красная икра в России - в Мурманской области, где за килограмм надо отдать 11,4 тысячи рублей. Выше 11 тысяч рублей она обойдется еще в Тюменской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Чечне.

удмуртия

чукотка

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , удмуртия, чукотка, якутия, росстат