Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - 12.12.2025
Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке
Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - 12.12.2025, ПРАЙМ
Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке
Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - примерно за семь тысяч рублей за килограмм, это на треть ниже, чем в среднем по... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T02:15+0300
2025-12-12T02:15+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - примерно за семь тысяч рублей за килограмм, это на треть ниже, чем в среднем по стране, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Средняя стоимость красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года. Бюджетнее всего купить икру в Удмуртии - 6 958 рублей в среднем за килограмм. Это единственный регион, где цена на икру еще ниже семи тысяч рублей. Чуть дороже она на Чукотке - 7 007 рублей. Менее восьми тысяч рублей за килограмм деликатес стоит в девяти российских регионах, среди которых Якутия, Бурятия, Башкирия, Челябинская и Ивановская области, а также Республика Алтай. В 69 регионах страны килограмм икры можно приобрести за 8-11 тысяч рублей. Например, в Москве и Новосибирской областях за нее просят почти 10 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 9,9 тысячи, Свердловской области - 9,5 тысячи, в Пермском крае - 9,1 тысячи, а в Татарстане - 8,1 тысячи. Самая дорогая красная икра в России - в Мурманской области, где за килограмм надо отдать 11,4 тысячи рублей. Выше 11 тысяч рублей она обойдется еще в Тюменской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Чечне.
02:15 12.12.2025
 
Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке

Росстат: дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии и на Чукотке - примерно за семь тысяч рублей за килограмм, это на треть ниже, чем в среднем по стране, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Средняя стоимость красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что вблизи минимумов с декабря прошлого года.
Бюджетнее всего купить икру в Удмуртии - 6 958 рублей в среднем за килограмм. Это единственный регион, где цена на икру еще ниже семи тысяч рублей. Чуть дороже она на Чукотке - 7 007 рублей.
Менее восьми тысяч рублей за килограмм деликатес стоит в девяти российских регионах, среди которых Якутия, Бурятия, Башкирия, Челябинская и Ивановская области, а также Республика Алтай.
В 69 регионах страны килограмм икры можно приобрести за 8-11 тысяч рублей. Например, в Москве и Новосибирской областях за нее просят почти 10 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 9,9 тысячи, Свердловской области - 9,5 тысячи, в Пермском крае - 9,1 тысячи, а в Татарстане - 8,1 тысячи.
Самая дорогая красная икра в России - в Мурманской области, где за килограмм надо отдать 11,4 тысячи рублей. Выше 11 тысяч рублей она обойдется еще в Тюменской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Чечне.
 
