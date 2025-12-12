Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые востребованные в России рабочие - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/rossija-865456847.html
Названы самые востребованные в России рабочие
Названы самые востребованные в России рабочие - 12.12.2025, ПРАЙМ
Названы самые востребованные в России рабочие
Работники пищевой, текстильной и швейной промышленности, а также занятые в строительстве рабочие лидируют по числу квот для визовых иностранных работников,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T04:02+0300
2025-12-12T04:02+0300
бизнес
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865456847.jpg?1765501367
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Работники пищевой, текстильной и швейной промышленности, а также занятые в строительстве рабочие лидируют по числу квот для визовых иностранных работников, которые потребуются России в 2026 году, выяснило РИА Новости. Работодатель в России для привлечения иностранных специалистов из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим, должен получить квоту. Правительство России ежегодно утверждает число таких квот. Кабмин ранее определил потребность в привлечении визовых иностранных работников на 2026 год. Согласно постановлению правительства РФ, она составит 278 940 человек. Это почти на 16% больше, чем в 2025 году, - аналогичная квота на этот год составляет 234 958 человек. Также кабмин установил квоты на выдачу работникам соответствующих документов: это 278 940 приглашений на въезд в Россию для осуществления трудовой деятельности и столько же разрешений на работу. Все квоты распределены по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Согласно этому перечню, больше всего нужны будут рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, швейной промышленности - это более 71 тысячи человек. На втором месте по востребованности рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий, за исключением электриков. Квота на визовых специалистов для этой сферы составит более 55,3 тысячи человек. Потребность в визовых рабочих металлообрабатывающего и машиностроительного производств, механиках и ремонтниках на следующий год - почти 45,4 тысячи человек. Кроме того, потребуется 19,7 тысячи операторов промышленных установок и стационарного оборудования, а также почти 13,3 тысячи неквалифицированных рабочих, занятых в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте. Квота для специалистов в области науки и техники составит свыше 8,5 тысячи, а для специалистов-техников в этой же сфере - более 12,1 тысячи человек. Потребность в визовых работниках сферы индивидуальных услуг определена в размере более 4,4 тысячи человек, а в квалифицированных работниках сельского хозяйства, производящих товарную продукцию, - почти 5,1 тысячи человек. Визовых рабочих в области электротехники и электроники понадобится более 6,8 тысячи человек. Еще свыше 37 тысяч квот выделено для работников других профессионально-квалификационных групп.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф
Бизнес, Экономика, РФ
04:02 12.12.2025
 
Названы самые востребованные в России рабочие

Рабочие пищевой, текстильной и швейной промышленности лидируют по числу квот

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Работники пищевой, текстильной и швейной промышленности, а также занятые в строительстве рабочие лидируют по числу квот для визовых иностранных работников, которые потребуются России в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Работодатель в России для привлечения иностранных специалистов из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим, должен получить квоту. Правительство России ежегодно утверждает число таких квот.
Кабмин ранее определил потребность в привлечении визовых иностранных работников на 2026 год. Согласно постановлению правительства РФ, она составит 278 940 человек. Это почти на 16% больше, чем в 2025 году, - аналогичная квота на этот год составляет 234 958 человек.
Также кабмин установил квоты на выдачу работникам соответствующих документов: это 278 940 приглашений на въезд в Россию для осуществления трудовой деятельности и столько же разрешений на работу.
Все квоты распределены по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Согласно этому перечню, больше всего нужны будут рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, швейной промышленности - это более 71 тысячи человек.
На втором месте по востребованности рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий, за исключением электриков. Квота на визовых специалистов для этой сферы составит более 55,3 тысячи человек.
Потребность в визовых рабочих металлообрабатывающего и машиностроительного производств, механиках и ремонтниках на следующий год - почти 45,4 тысячи человек. Кроме того, потребуется 19,7 тысячи операторов промышленных установок и стационарного оборудования, а также почти 13,3 тысячи неквалифицированных рабочих, занятых в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте.
Квота для специалистов в области науки и техники составит свыше 8,5 тысячи, а для специалистов-техников в этой же сфере - более 12,1 тысячи человек. Потребность в визовых работниках сферы индивидуальных услуг определена в размере более 4,4 тысячи человек, а в квалифицированных работниках сельского хозяйства, производящих товарную продукцию, - почти 5,1 тысячи человек.
Визовых рабочих в области электротехники и электроники понадобится более 6,8 тысячи человек. Еще свыше 37 тысяч квот выделено для работников других профессионально-квалификационных групп.
 
ЭкономикаБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала