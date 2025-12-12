Названы самые востребованные в России рабочие

https://1prime.ru/20251212/rossija-865456847.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Работники пищевой, текстильной и швейной промышленности, а также занятые в строительстве рабочие лидируют по числу квот для визовых иностранных работников, которые потребуются России в 2026 году, выяснило РИА Новости. Работодатель в России для привлечения иностранных специалистов из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим, должен получить квоту. Правительство России ежегодно утверждает число таких квот. Кабмин ранее определил потребность в привлечении визовых иностранных работников на 2026 год. Согласно постановлению правительства РФ, она составит 278 940 человек. Это почти на 16% больше, чем в 2025 году, - аналогичная квота на этот год составляет 234 958 человек. Также кабмин установил квоты на выдачу работникам соответствующих документов: это 278 940 приглашений на въезд в Россию для осуществления трудовой деятельности и столько же разрешений на работу. Все квоты распределены по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Согласно этому перечню, больше всего нужны будут рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, швейной промышленности - это более 71 тысячи человек. На втором месте по востребованности рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий, за исключением электриков. Квота на визовых специалистов для этой сферы составит более 55,3 тысячи человек. Потребность в визовых рабочих металлообрабатывающего и машиностроительного производств, механиках и ремонтниках на следующий год - почти 45,4 тысячи человек. Кроме того, потребуется 19,7 тысячи операторов промышленных установок и стационарного оборудования, а также почти 13,3 тысячи неквалифицированных рабочих, занятых в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте. Квота для специалистов в области науки и техники составит свыше 8,5 тысячи, а для специалистов-техников в этой же сфере - более 12,1 тысячи человек. Потребность в визовых работниках сферы индивидуальных услуг определена в размере более 4,4 тысячи человек, а в квалифицированных работниках сельского хозяйства, производящих товарную продукцию, - почти 5,1 тысячи человек. Визовых рабочих в области электротехники и электроники понадобится более 6,8 тысячи человек. Еще свыше 37 тысяч квот выделено для работников других профессионально-квалификационных групп.

