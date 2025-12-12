https://1prime.ru/20251212/rossijane-865455296.html

Россияне поддержали идею сделать 31 декабря официальным выходным днем

Россияне поддержали идею сделать 31 декабря официальным выходным днем - 12.12.2025, ПРАЙМ

Россияне поддержали идею сделать 31 декабря официальным выходным днем

Большинство россиян (78%) выступают за решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T02:30+0300

2025-12-12T02:30+0300

2025-12-12T02:30+0300

общество

бизнес

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865455296.jpg?1765495839

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Большинство россиян (78%) выступают за решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Семьдесят восемь процентов россиян поддерживают решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, объясняя это удобством в подготовке к Новому году. В то же время 11% респондентов заявили, что им без разницы, так как они все равно успевали подготовиться к праздникам, а 8% также высказали равнодушие, поскольку 31-го числа им приходится работать", - говорится в данных. Отмечается, что только 4% опрошенных высказались против идеи сделать последний день года выходным днем, предпочитая перенос выходного с этого дня на другой день в году. В исследовании, которое проводилось с 28 ноября по 2 декабря этого года, поучаствовали 3,2 тысячи жителей России со всех регионов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес