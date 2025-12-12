Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках на 22% - 12.12.2025, ПРАЙМ
Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках на 22%
Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках на 22% - 12.12.2025, ПРАЙМ
Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках на 22%
Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках сразу на 22% - настолько значительного сокращения еще не было ни разу за последние восемь лет, следует... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T03:01+0300
2025-12-12T03:01+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках сразу на 22% - настолько значительного сокращения еще не было ни разу за последние восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. По состоянию на октябрь прошлого года россияне хранили в банках-нерезидентах около 7,8 триллиона рублей, но через год там осталось уже 6,1 триллиона рублей. Еще ни разу вклады россиян за рубежом так быстро не сокращались (эти данные ЦБ доступны с 2018 года). В долларовом выражении показатель также заметно уменьшился - на 4,9 миллиарда долларов, составив 75,8 миллиарда. Больше всего россияне хранили за рубежом в ноябре 2024 года - 8,7 триллиона рублей, при этом за последний год меньше всего сбережения были в июне 2025 года, тогда объем опустился до 6,08 триллиона рублей.
03:01 12.12.2025
 
Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках на 22%

ЦБ: россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках на 22%

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россияне в октябре сократили вклады в иностранных банках сразу на 22% - настолько значительного сокращения еще не было ни разу за последние восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
По состоянию на октябрь прошлого года россияне хранили в банках-нерезидентах около 7,8 триллиона рублей, но через год там осталось уже 6,1 триллиона рублей. Еще ни разу вклады россиян за рубежом так быстро не сокращались (эти данные ЦБ доступны с 2018 года).
В долларовом выражении показатель также заметно уменьшился - на 4,9 миллиарда долларов, составив 75,8 миллиарда.
Больше всего россияне хранили за рубежом в ноябре 2024 года - 8,7 триллиона рублей, при этом за последний год меньше всего сбережения были в июне 2025 года, тогда объем опустился до 6,08 триллиона рублей.
 
