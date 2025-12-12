https://1prime.ru/20251212/rossijane-865459339.html

Россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких

2025-12-12T06:10+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких: для большинства опрошенных она составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "По мнению 41% опрошенных, приемлемая цена новогоднего подарка составляет от 2 до 5 тысяч рублей. В то же время четверть (23,9%) готова отдать за подарок от 5 до 10 тысяч рублей, а каждый пятый (21,8%) ориентируется на сумму до 2 тысяч рублей. Вместе с тем 13,3% закладывают на покупку подарка к Новому году более 10 тысяч рублей", - говорится в исследовании. В его рамках аналитики опросили более 3 тысяч человек о том, какую сумму они готовы отдать на новогодний подарок близким. При этом чуть менее половины респондентов (48,9%) заявляют, что урежут расходы на новогодние подарки коллегам и знакомым, а каждый четвертый (25%) будет экономить на всех подарках. Однако 26,1% не собираются ограничивать свой бюджет вовсе, уточняют аналитики. Отмечается, что приобретать подарки большинство планирует на маркетплейсах (54,8%). "Покупку в обычных магазинах предпочтет четверть респондентов (23,4%), а каждый пятый (19,1%) будет искать подарки в онлайн-магазинах. Наконец, 2,7% изготовят подарок своими руками", - говорится в исследовании.

