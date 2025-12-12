Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении - 12.12.2025
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 декабря вырос до 27,8 триллиона рублей с 26,8 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 декабря вырос до 27,8 триллиона рублей с 26,8 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. За месяц показатель таким образом вырос на 1,001 миллиарда рублей, или на 3,7%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (18,61 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,227 триллиона), обязательные резервы (554,1 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,455 триллиона рублей).
финансы, россия, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
17:10 12.12.2025
 
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 декабря вырос до 27,8 триллиона рублей с 26,8 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России.
За месяц показатель таким образом вырос на 1,001 миллиарда рублей, или на 3,7%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (18,61 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,227 триллиона), обязательные резервы (554,1 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,455 триллиона рублей).
