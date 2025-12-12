https://1prime.ru/20251212/rossiya-865483704.html
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 декабря вырос до 27,8 триллиона рублей с 26,8 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. За месяц показатель таким образом вырос на 1,001 миллиарда рублей, или на 3,7%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (18,61 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,227 триллиона), обязательные резервы (554,1 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,455 триллиона рублей).
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
