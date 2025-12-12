https://1prime.ru/20251212/rossiya-865484594.html

В РЭЦ рассказали, как поменялся образ России в Китае

В РЭЦ рассказали, как поменялся образ России в Китае - 12.12.2025, ПРАЙМ

В РЭЦ рассказали, как поменялся образ России в Китае

Образ России, который формируется у китайских потребителей, теперь ассоциируется не только с нефтью, газом и зерном, но и с готовой пищевой продукцией и... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T17:21+0300

2025-12-12T17:21+0300

2025-12-12T17:21+0300

экономика

россия

китай

рф

пекин

рэц

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865483921_0:277:2659:1773_1920x0_80_0_0_4d04339cca6ed4bd8ff5be434de9e3f1.jpg

ПЕКИН, 12 дек – ПРАЙМ. Образ России, который формируется у китайских потребителей, теперь ассоциируется не только с нефтью, газом и зерном, но и с готовой пищевой продукцией и товарами народного промысла, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Двенадцатого декабря на площадке посольства РФ в Пекине прошло масштабное мероприятие под эгидой национального бренда "Сделано в России" Discover Russia, которое объединило показ российских дизайнеров, дегустацию продукции отечественных компаний АПК и деловые встречи. По словам Никишиной, РЭЦ добавил в этом году в продвижение продукции в КНР большой сегмент потребительской продукции, причем не только продукции АПК, которую центр начал популяризировать еще в прошлом году, но и продукцию народных промыслов, продукцию российских дизайнеров. "Этот сегмент становится все более узнаваемым в Китае, мы очень рады, что образ России, который формируется у китайских потребителей, теперь ассоциируется не только с нефтью, газом, подсолнечным маслом, зерном, но и с продукцией высоких переделов, это готовая пищевая продукция, это готовая продукция промышленного сегмента", - сказала Никишина журналистам. Никишина добавила, что в 2025 году РЭЦ активно содействовал созданию инфраструктуры в Китае, благодаря которой китайские покупатели могут на постоянной основе покупать российские товары. "У нас уже 36 электронных онлайн-магазинов на 10 крупнейших торговых китайских электронных площадках", - сказала она, добавив, что также в Китае также было открыто 25 розничных магазинов с российскими товарами под брендом "Сделано в России". В рамках шоу были представлены коллекции более 20 российских брендов - от небольших региональных до крупных известных имен, включая "Елецкие кружева", "Торжогские золотошвеи", "Нижегородская вышивка", София Енидунаева, JM Sudio, "Дом янтарной моды", Polina Repik и другие. Представители российского бизнеса также приняли участие в деловых переговорах с потенциальными партнерами из Китая с целью укрепления позиций российских компаний на международном уровне и реализации экспортного потенциала креативных индустрий. Мероприятие прошло в рамках программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Координатором программы выступает Минпромторг РФ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", оператор - Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://1prime.ru/20250929/rets-862926600.html

китай

рф

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, пекин, рэц, минпромторг