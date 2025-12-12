https://1prime.ru/20251212/rosstat-865490788.html
Росстат подтвердил рост ВВП России в III квартале на 0,6%
2025-12-12T19:09+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2025 года составил 0,6%, а за девять месяцев – 1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку динамики ВВП в третьем квартале 2025 года, сделанную производственным методом. Она совпала с предварительной оценкой, которая была опубликована ранее. Оценка за январь-сентябрь также совпала. "Объем ВВП России за третий квартал 2025 года составил в текущих ценах 54 501,3 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2024 года составил 100,6%, относительно второго квартала 2025 года – 105,9%. Индекс-дефлятор ВВП за третий квартал 2025 года по отношению к третьему кварталу 2024 года составил 106,6%", - говорится в сообщении. Объем ВВП за январь-сентябрь 2025 года составил в текущих ценах 151,765 триллиона рублей, а индекс его физического объема относительно января-сентября 2024 года - 101,0%. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 1,4%, во втором - на 1,1%.
