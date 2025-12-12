Рубль послушал прогнозы и резко пошел вниз

https://1prime.ru/20251212/rubl-865495954.html

2025-12-12T22:52+0300

МОСКВА, 12 дек- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей пятидневке продемонстрировал давно ожидаемый экспертами ощутимый рост после снижения, длившегося три недели подряд. При этом повышение курса юаня отмечалось все пять дней недели, а рост продолжился шесть торговых сессий подряд – с прошлой пятницы.Волатильность выросла относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период расширился и составил 10,76-11,30 рубля за юань. Таким образом, китайская валюта оттолкнулась вверх от минимума с февраля 2023 года и ушла на максимумы с 20 ноября текущего года.Рубль попал под психологическое давление снятия с 8 декабря ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Кроме того, возможно, что в преддверии новогодних праздников стал расти спрос на валюту под расчеты за импорт.Могло начать сказываться снижение мировых цен на нефть и рост дисконта на российские сорта. Стала снижаться экспортная выручка нефтяных компаний РФ и соответственно –продажи ими валюты. Наконец, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддержало давление на рубль.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю поднялись по индикатору RUSFARCNY с -0,02% годовых до +0,35%, а провел он ее в коридоре: +0,33%-(+0,38%). То есть, ставка по юаню после двух дней пребывания на предыдущей неделе в отрицательной области, отскочила вверх, опять перейдя в положительную.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 46 копеек до 11,24 рубля. Курс доллара за неделю подскочил на 3,64 рубля до 79,73 рубля, а евро – на 4,86 рубля, до 93,56 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,070 юаня до 7,055 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,093 юаня, что примерно на 0,5% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 4,89 тысячи рублей против 4,85 тысячи неделей ранее.Рубль пошел "с горки - вниз"Рубль начал неделю попытками стабилизации против валюты КНР на Мосбирже после сильного снижения в предыдущую пятницу. Однако консолидации не получилось, и курс юаня уже в середине недели оказался выше ключевой отметки 11 рублей за - впервые с 3 декабря. Там он и остался к завершению недели.Игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, эксперты ЦБ РФ оценили, что значительная часть эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики в РФ во второй половине 2024 года уже нашла отражение в динамике инфляции. Устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, оценили они.Однако дальнейшее быстрое смягчение денежно-кредитных условий может создать риски для устойчивого замедления инфляции в РФ до 4% в 2026 году, считают они. При этом рост инфляционных ожиданий указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ продолжительный период времени, резюмировали аналитики ЦБ.Между тем, психологическое давление на рубль оказали оценки Центробанка РФ по динамике финансовых потоков. Так, чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами снизились за ноябрь к октябрю на 17%, до 6,9 миллиарда долларов. Впрочем, нетто-покупки валюты на российском рынке физическими лицами в ноябре сократились на 6,2% относительно предыдущего месяца и составили 148,8 миллиарда рублей. Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков) в ноябре также снизился по сравнению с октябрем до 2,2 триллиона рублей с 2,6 триллиона.ПрогнозыЗавершение недели проходило в попытках консолидации курса юаня немного ниже уровня 11,3 рубля. Сильный многодневный рост юаня требовал передышки хотя бы в виде курсовой стабилизации тем более, что коррекции вниз пока не получалось.Участники торгов обратили внимание на оценки Минфина РФ о том, что дефицит федерального бюджета РФ в январе-ноябре 2025 года составил 4,28 триллиона рублей, или 2% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета ожидается в 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.Между тем, в пятницу ЦБ РФ на последнем в этом году заседании примет решение по ключевой ставке, и скорее всего, снизит ее на 0,5 процентного пункта до 16% годовых. Это окажет нейтральное влияние на динамику курса рубля. Курс юаня на Мосбирже подошел к сильным уровням сопротивления и скорее всего, останется в середине диапазона 11-11,5 рубля.

