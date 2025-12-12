Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русолово" досрочно выполнило годовой план по выпуску олова
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в "Селигдар" досрочно выполнил годовой план по выпуску олова и произвел 3,3 тысячи тонн в концентрате, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Русолово" досрочно выполнило годовой план и произвело 3,3 тысячи тонн олова в концентрате. Это новый исторический максимум и важная веха в операционной деятельности предприятия", - написал он в своем официальном Telegram-канале. Хрущ отметил, что прошлогодний показатель был на уровне 2,6 тысячи тонн, в 2023 году - 3 тысячи тонн. Следовательно, рост в годовом выражении составил 26,9%. В ноябре он сообщал, что "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству компании "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен. В начале октября компания передавала, что "Русолово" уже к сентябрю 2025 года достигло объема выпуска продукции за весь прошлый год.
Промышленность, Бизнес
16:24 12.12.2025
 
"Русолово" досрочно выполнило годовой план по выпуску олова

"Русолово" досрочно выполнило годовой план по выпуску олова и произвело 3,3 тысячи тонн

© РИА Новости . Г.Колосов | Перейти в медиабанкДобыча олова
Добыча олова - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Добыча олова. Архивное фото
© РИА Новости . Г.Колосов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в "Селигдар" досрочно выполнил годовой план по выпуску олова и произвел 3,3 тысячи тонн в концентрате, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"Русолово" досрочно выполнило годовой план и произвело 3,3 тысячи тонн олова в концентрате. Это новый исторический максимум и важная веха в операционной деятельности предприятия", - написал он в своем официальном Telegram-канале.
Хрущ отметил, что прошлогодний показатель был на уровне 2,6 тысячи тонн, в 2023 году - 3 тысячи тонн. Следовательно, рост в годовом выражении составил 26,9%.
В ноябре он сообщал, что "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству компании "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен.
В начале октября компания передавала, что "Русолово" уже к сентябрю 2025 года достигло объема выпуска продукции за весь прошлый год.
"Селигдар" планирует нарастить выпуск олова
3 декабря, 17:19
Заголовок открываемого материала