"Русолово" досрочно выполнило годовой план по выпуску олова

"Русолово" досрочно выполнило годовой план по выпуску олова

2025-12-12T16:24+0300

промышленность

бизнес

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в "Селигдар" досрочно выполнил годовой план по выпуску олова и произвел 3,3 тысячи тонн в концентрате, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Русолово" досрочно выполнило годовой план и произвело 3,3 тысячи тонн олова в концентрате. Это новый исторический максимум и важная веха в операционной деятельности предприятия", - написал он в своем официальном Telegram-канале. Хрущ отметил, что прошлогодний показатель был на уровне 2,6 тысячи тонн, в 2023 году - 3 тысячи тонн. Следовательно, рост в годовом выражении составил 26,9%. В ноябре он сообщал, что "Селигдар" ожидает новый рекорд по производству компании "Русолово" по итогам 2025 года при сохранении текущих темпов выпуска, за девять месяцев план был перевыполнен. В начале октября компания передавала, что "Русолово" уже к сентябрю 2025 года достигло объема выпуска продукции за весь прошлый год.

Новости

