Рынок акций растет на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 19 декабря
© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии пятницы, поддерживаемый ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ на финальном в этом году заседании, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.46 мск рос на 0,2%, до 2 754,38 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,28% - до 61,11 доллара за баррель.
"В пятницу, 12 декабря, российский рынок показывает уверенные попытки продолжения роста. Оптимизм поддерживают ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России через неделю как минимум на 50 базисных пунктов на фоне замедления инфляции. Как отмечает регулятор, годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6%, что существенно меньше, чем 7,7% в октябре", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Поддержку активам, помимо надежд на деэскалацию, оказывает заметно выросшая вероятность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Ключевым драйвером тут стали данные по инфляции, но стоит также отметить, что Банк России вчера в своих материалах отметил охлаждение потребительской активности в ноябре", - отмечает, в свою очередь, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В лидерах снижения - акции "ВК" (-1,5%), "Вуш Холдинга" (-0,93%), банка "Санкт-Петербург" (-0,86%), "СПБ Биржи" (-0,8%) и "Московского кредитного банка" (-0,8%).
"Уже через неделю состоится заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение ключевой ставки как минимум на 50 базисных пунктов, а при оптимистичном сценарии – сразу на один процентный пункт. Акции в РФ в целом готовы вступить во вторую половину декабря с "бычьими" настроениями, что можно сказать и о рынках США и Европы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В течение дня индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2 800 пунктов. Ожидаем закрытия дневной сессии по индексу в "зеленой зоне" в диапазоне от 0,5% до 1%", - поделился Калачев.