Рынок акций растет на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ - 12.12.2025
Рынок акций растет на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ
2025-12-12T14:52+0300
2025-12-12T15:00+0300
экономика
рынок
торги
финансы
рф
сша
елена кожухова
мосбиржа
финам
ключевая ставка
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии пятницы, поддерживаемый ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ на финальном в этом году заседании, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.46 мск рос на 0,2%, до 2 754,38 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,28% - до 61,11 доллара за баррель. "В пятницу, 12 декабря, российский рынок показывает уверенные попытки продолжения роста. Оптимизм поддерживают ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России через неделю как минимум на 50 базисных пунктов на фоне замедления инфляции. Как отмечает регулятор, годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6%, что существенно меньше, чем 7,7% в октябре", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Поддержку активам, помимо надежд на деэскалацию, оказывает заметно выросшая вероятность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Ключевым драйвером тут стали данные по инфляции, но стоит также отметить, что Банк России вчера в своих материалах отметил охлаждение потребительской активности в ноябре", - отмечает, в свою очередь, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В лидерах роста акции "Фармсинтеза" (+3,82%), "М.Видео" (+3,01%), "Интерктика" (+2,48%), "Полюса" (+1,97%) и "ПИКа" (+1,64%). В лидерах снижения - акции "ВК" (-1,5%), "Вуш Холдинга" (-0,93%), банка "Санкт-Петербург" (-0,86%), "СПБ Биржи" (-0,8%) и "Московского кредитного банка" (-0,8%). "Уже через неделю состоится заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение ключевой ставки как минимум на 50 базисных пунктов, а при оптимистичном сценарии – сразу на один процентный пункт. Акции в РФ в целом готовы вступить во вторую половину декабря с "бычьими" настроениями, что можно сказать и о рынках США и Европы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Тревожным для настроений фактором при этом остаются риски использования замороженных российских активов в ЕС, на которые РФ готова ответить схожими мерами, что еще больше усилило бы геополитическую напряженность в регионе, отметила эксперт. "В течение дня индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2 800 пунктов. Ожидаем закрытия дневной сессии по индексу в "зеленой зоне" в диапазоне от 0,5% до 1%", - поделился Калачев.
14:52 12.12.2025 (обновлено: 15:00 12.12.2025)
 
Рынок акций растет на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ

Рынок акций растет на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 19 декабря

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии пятницы, поддерживаемый ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ на финальном в этом году заседании, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.46 мск рос на 0,2%, до 2 754,38 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,28% - до 61,11 доллара за баррель.
"В пятницу, 12 декабря, российский рынок показывает уверенные попытки продолжения роста. Оптимизм поддерживают ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России через неделю как минимум на 50 базисных пунктов на фоне замедления инфляции. Как отмечает регулятор, годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6%, что существенно меньше, чем 7,7% в октябре", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
"Поддержку активам, помимо надежд на деэскалацию, оказывает заметно выросшая вероятность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Ключевым драйвером тут стали данные по инфляции, но стоит также отметить, что Банк России вчера в своих материалах отметил охлаждение потребительской активности в ноябре", - отмечает, в свою очередь, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В лидерах роста акции "Фармсинтеза" (+3,82%), "М.Видео" (+3,01%), "Интерктика" (+2,48%), "Полюса" (+1,97%) и "ПИКа" (+1,64%).
В лидерах снижения - акции "ВК" (-1,5%), "Вуш Холдинга" (-0,93%), банка "Санкт-Петербург" (-0,86%), "СПБ Биржи" (-0,8%) и "Московского кредитного банка" (-0,8%).
"Уже через неделю состоится заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение ключевой ставки как минимум на 50 базисных пунктов, а при оптимистичном сценарии – сразу на один процентный пункт. Акции в РФ в целом готовы вступить во вторую половину декабря с "бычьими" настроениями, что можно сказать и о рынках США и Европы", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Тревожным для настроений фактором при этом остаются риски использования замороженных российских активов в ЕС, на которые РФ готова ответить схожими мерами, что еще больше усилило бы геополитическую напряженность в регионе, отметила эксперт.
"В течение дня индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2 800 пунктов. Ожидаем закрытия дневной сессии по индексу в "зеленой зоне" в диапазоне от 0,5% до 1%", - поделился Калачев.
 
