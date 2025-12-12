https://1prime.ru/20251212/rynok-865490529.html
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,34%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,34% - 12.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,34%
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,34% и вырос на 1,04% за неделю, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,34% и вырос на 1,04% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,34%, до 2739,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,23% до 1125,52 пункта, долларовый РТС – на 0,83%, до 1082,41 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,04%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 2,95%, РТС - на 3,57%. Падение валютных индексов за неделю обусловлено ощутимым ростом курсов инвалют к рублю.
