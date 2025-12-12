Российский рынок акций немного снизился перед выходными

https://1prime.ru/20251212/rynok-865491867.html

экономика

рынок

акции

торги

рф

сша

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию пятницы не смог удержаться в плюсе и немного снизился, впрочем, вырос за неделю на 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,34% - до 2739,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,23% до 1125,52 пункта, долларовый РТС – на 0,83%, до 1082,41 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения до 0,7%. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,04%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 2,95%, РТС - на 3,57%. Падение валютных индексов за неделю обусловлено ощутимым ростом курсов инвалют к рублю. В боковике Российский рынок акций в основную сессию пятницы пытался расти. Однако сильное сопротивление в районе 2760-2770 пунктов по индексу Мосбиржи пока устояло, и он опустился ниже уровня 2750 пунктов к закрытию. "Тем не менее неделю индекс Мосбиржи завершил с позитивным общим результатом в 1%. Главные причины для роста – признаки прогресса в геополитике, благоприятная статистика по инфляции и ослабление рубля" - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Алросы" (-2,1%), ВК (-2,1%), "Роснефти" (-1,9%), "Мосэнерго" (-1,9%). Подорожали бумаги "Ростелекома" (+1,1%), ПИКа (+0,1%). Стоимость нефти к 19.35 мск снижалась на 0,3% - до 61,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,4 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ощутили слабость, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "ЦБ РФ подведет итоги последнего в этом году заседания уже в следующую пятницу, при этом наиболее "бычьим" сценарием стало бы снижение ключевой ставки на один процентный пункт (против базового сценария сокращения ставки на 0,5 пункта). Российский рынок в ближайшие сессии, помимо геополитики, также могут поддерживать надежды на смягчение тона ЦБ РФ", - добавляет она. Наиболее важные события сосредоточены во второй половине недели – 18-19 декабря на саммите ЕС обсудят судьбу замороженных российских активов, в пятницу пройдут заседание ЦБ по ключевой ставке и "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Ожидания по индексу Мосбиржи на 15 декабря – 2700-2800 пунктов", - добавляет он.

рф

сша

2025

