Швейцария присоединится к 19 пакету санкций против России
Швейцария присоединится к 19 пакету санкций против России - 12.12.2025, ПРАЙМ
Швейцария присоединится к 19 пакету санкций против России
Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T18:32+0300
2025-12-12T18:32+0300
мировая экономика
швейцария
белоруссия
ес
россия
ЖЕНЕВА, 12 дек - ПРАЙМ. Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина. "Федеральный совет расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси 12 декабря 2025 года. Таким образом, Швейцария принимает ряд изменений, принятых ЕС в рамках 19-го пакета санкций. Меры вступят в силу 13 декабря 2025 года", - сообщило правительство конфедерации.
мировая экономика, швейцария, белоруссия, ес, россия
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, РОССИЯ
18:32 12.12.2025
 
Швейцария присоединится к 19 пакету санкций против России

Швейцария присоединится к 19 пакету санкций против России с 13 декабря 2025 года

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 дек - ПРАЙМ. Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Федеральный совет расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси 12 декабря 2025 года. Таким образом, Швейцария принимает ряд изменений, принятых ЕС в рамках 19-го пакета санкций. Меры вступят в силу 13 декабря 2025 года", - сообщило правительство конфедерации.
Мировая экономикаШВЕЙЦАРИЯБЕЛОРУССИЯЕСРОССИЯ
 
 
