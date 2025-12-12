https://1prime.ru/20251212/sanktsii-865489640.html
Швейцария присоединится к 19 пакету санкций против России
2025-12-12T18:32+0300
мировая экономика
швейцария
белоруссия
ес
россия
ЖЕНЕВА, 12 дек - ПРАЙМ. Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина. "Федеральный совет расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси 12 декабря 2025 года. Таким образом, Швейцария принимает ряд изменений, принятых ЕС в рамках 19-го пакета санкций. Меры вступят в силу 13 декабря 2025 года", - сообщило правительство конфедерации.
