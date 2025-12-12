https://1prime.ru/20251212/sanktsii-865489640.html

Швейцария присоединится к 19 пакету санкций против России

2025-12-12T18:32+0300

2025-12-12T18:32+0300

2025-12-12T18:32+0300

мировая экономика

швейцария

белоруссия

ес

россия

ЖЕНЕВА, 12 дек - ПРАЙМ. Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина. "Федеральный совет расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси 12 декабря 2025 года. Таким образом, Швейцария принимает ряд изменений, принятых ЕС в рамках 19-го пакета санкций. Меры вступят в силу 13 декабря 2025 года", - сообщило правительство конфедерации.

швейцария

белоруссия

2025

мировая экономика, швейцария, белоруссия, ес, россия