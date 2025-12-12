https://1prime.ru/20251212/sboi-865460819.html
Сбоев в работе АЭС на северо-востоке Японии после землетрясения не выявлено
ТОКИО, 12 дек - ПРАЙМ. Сбоев в работе АЭС, расположенных на северо-востоке Японии, после землетрясения у префектуры Аомори не выявлено, передает телеканал NHK со ссылкой на данные операторов.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от префектуры Аомори в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Было вынесено предупреждение об угрозе цунами.
Толчки привели к временной остановке скоростных поездов между станциями Син-Аомори и Сэндай.
