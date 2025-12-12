Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбоев в работе АЭС на северо-востоке Японии после землетрясения не выявлено - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251212/sboi-865460819.html
Сбоев в работе АЭС на северо-востоке Японии после землетрясения не выявлено
Сбоев в работе АЭС на северо-востоке Японии после землетрясения не выявлено - 12.12.2025, ПРАЙМ
Сбоев в работе АЭС на северо-востоке Японии после землетрясения не выявлено
Сбоев в работе АЭС, расположенных на северо-востоке Японии, после землетрясения у префектуры Аомори не выявлено, передает телеканал NHK со ссылкой на данные... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T07:01+0300
2025-12-12T07:01+0300
энергетика
общество
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865460819.jpg?1765512114
ТОКИО, 12 дек - ПРАЙМ. Сбоев в работе АЭС, расположенных на северо-востоке Японии, после землетрясения у префектуры Аомори не выявлено, передает телеканал NHK со ссылкой на данные операторов. По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от префектуры Аомори в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Было вынесено предупреждение об угрозе цунами. Толчки привели к временной остановке скоростных поездов между станциями Син-Аомори и Сэндай.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , япония
Энергетика, Общество , ЯПОНИЯ
07:01 12.12.2025
 
Сбоев в работе АЭС на северо-востоке Японии после землетрясения не выявлено

NHK: сбоев в работе АЭС на северо-востоке Японии после землетрясения не выявлено

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 12 дек - ПРАЙМ. Сбоев в работе АЭС, расположенных на северо-востоке Японии, после землетрясения у префектуры Аомори не выявлено, передает телеканал NHK со ссылкой на данные операторов.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от префектуры Аомори в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Было вынесено предупреждение об угрозе цунами.
Толчки привели к временной остановке скоростных поездов между станциями Син-Аомори и Сэндай.
 
ЭнергетикаОбществоЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала