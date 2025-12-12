https://1prime.ru/20251212/serebro-865485279.html

Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше 65 долларов

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу обновила рекордное значение, впервые в истории поднявшись выше отметки в 65 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.28 мск мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% к предыдущему закрытию - до 65,028 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 65 долларов.

