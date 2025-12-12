https://1prime.ru/20251212/serebro-865485279.html
Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше 65 долларов
Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше 65 долларов - 12.12.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше 65 долларов
Биржевая цена на серебро в пятницу обновила рекордное значение, впервые в истории поднявшись выше отметки в 65 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T17:35+0300
2025-12-12T17:35+0300
2025-12-12T17:35+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу обновила рекордное значение, впервые в истории поднявшись выше отметки в 65 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.28 мск мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% к предыдущему закрытию - до 65,028 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 65 долларов.
https://1prime.ru/20251212/zoloto-865435346.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_515ff1df045bcfa9c5b1549747112ca3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Биржевая цена на серебро впервые поднялась выше 65 долларов
Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $65 за тройскую унцию
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу обновила рекордное значение, впервые в истории поднявшись выше отметки в 65 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.28 мск мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% к предыдущему закрытию - до 65,028 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 65 долларов.
Золото приступило к выполнению своей самой главной задачи