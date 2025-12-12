https://1prime.ru/20251212/serebro-865492967.html

Цена на серебро упала почти на 5% после обновления рекордного максимума

2025-12-12T20:17+0300

2025-12-12T20:17+0300

2025-12-12T20:17+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу перешла к снижению после обновления рекордного максимума, падает уже почти на 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск мартовский фьючерс на серебро дешевел на 4,74% к предыдущему закрытию - до 61,533 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов пятницы показатель впервые превысил отметку в 65 долларов за тройскую унцию, рекорд на данный момент составляет 65,085 доллара. В то же время аналитики отмечают, что факторы для роста котировок металла сохраняются. "Рост цен стал чрезмерным, что требует осторожности. В долгосрочной перспективе фундаментальные факторы для серебра остаются позитивными из-за прогнозируемого роста промышленного спроса", - цитирует агентство Рейтер аналитиков CMZ.

