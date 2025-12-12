https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865463977.html

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Вылет воздушных судов временно приостановлен в аэропорту "Шереметьево", воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет самолетов, сообщили в аэропорту. | 12.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вылет воздушных судов временно приостановлен в аэропорту "Шереметьево", воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет самолетов, сообщили в аэропорту. "Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "ковёр". Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов", - говорится в сообщении.

