Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865470548.html
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты
В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:53+0300
2025-12-12T11:54+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/97/757229717_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_1be0e41cb34c907e738760214008a52e.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из "Шереметьево", сообщили в аэропорту "За период действия сигнала "ковер" с 08.53 мск до 11.00 мск аэропорт "Шереметьево" принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса, принял на запасной аэродром семь рейсов. Один рейс из "Шереметьево" ушел на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/97/757229717_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_7cef56dbf9d75d48f8ff961ccdb02e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт шереметьево, воздушный транспорт
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Воздушный транспорт
11:53 12.12.2025 (обновлено: 11:54 12.12.2025)
 
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты

В Шереметьево за время ограничений приземлилось 25 рейсов, вылетел 21 самолет

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из "Шереметьево", сообщили в аэропорту
"За период действия сигнала "ковер" с 08.53 мск до 11.00 мск аэропорт "Шереметьево" принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса, принял на запасной аэродром семь рейсов. Один рейс из "Шереметьево" ушел на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
 
Бизнесаэропорт ШереметьевоВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала