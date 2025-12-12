https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865470548.html
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из "Шереметьево", сообщили в аэропорту "За период действия сигнала "ковер" с 08.53 мск до 11.00 мск аэропорт "Шереметьево" принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса, принял на запасной аэродром семь рейсов. Один рейс из "Шереметьево" ушел на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/97/757229717_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_7cef56dbf9d75d48f8ff961ccdb02e4c.jpg
