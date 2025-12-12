https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865470548.html

В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты

В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ

В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты

В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного... | 12.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из "Шереметьево", сообщили в аэропорту "За период действия сигнала "ковер" с 08.53 мск до 11.00 мск аэропорт "Шереметьево" принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса, принял на запасной аэродром семь рейсов. Один рейс из "Шереметьево" ушел на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

2025

