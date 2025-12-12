https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865470908.html
В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты
В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В аэропорту "Шереметьево" в связи с ограничениями на вылет авиакомпании корректируют расписание, 18 рейсов задержано менее чем на 2 часа, сообщили в воздушной гавани. "В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. 18 рейсов на вылет задержано менее чем на 2 часа", - говорится в сообщении.
