В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты

В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты - 12.12.2025

В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты

В аэропорту "Шереметьево" в связи с ограничениями на вылет авиакомпании корректируют расписание, 18 рейсов задержано менее чем на 2 часа, сообщили в воздушной... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T11:57+0300

2025-12-12T11:57+0300

2025-12-12T11:57+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В аэропорту "Шереметьево" в связи с ограничениями на вылет авиакомпании корректируют расписание, 18 рейсов задержано менее чем на 2 часа, сообщили в воздушной гавани. "В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. 18 рейсов на вылет задержано менее чем на 2 часа", - говорится в сообщении.

