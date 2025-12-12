Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты - 12.12.2025
В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты
В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты
В аэропорту "Шереметьево" в связи с ограничениями на вылет авиакомпании корректируют расписание, 18 рейсов задержано менее чем на 2 часа, сообщили в воздушной... | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В аэропорту "Шереметьево" в связи с ограничениями на вылет авиакомпании корректируют расписание, 18 рейсов задержано менее чем на 2 часа, сообщили в воздушной гавани. "В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. 18 рейсов на вылет задержано менее чем на 2 часа", - говорится в сообщении.
Бизнес, аэропорт Шереметьево
11:57 12.12.2025
 
В Шереметьево скорректировали расписание из-за ограничений на полеты

В Шереметьево из-за ограничений на полеты задержали 18 рейсов

© РИА Новости . Григорий СысоевПассажир в аэропорту Шереметьево
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Пассажир в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. В аэропорту "Шереметьево" в связи с ограничениями на вылет авиакомпании корректируют расписание, 18 рейсов задержано менее чем на 2 часа, сообщили в воздушной гавани.
"В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. 18 рейсов на вылет задержано менее чем на 2 часа", - говорится в сообщении.
Аэропорт Шереметьево
В Шереметьево рассказали о работе во время ограничений на полеты
11:53
 
Бизнес, аэропорт Шереметьево
 
 
