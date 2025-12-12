https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865475906.html

В Шереметьево из-за ограничений на полеты задержали 55 рейсов

2025-12-12T13:47+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения в аэропорту "Шереметьево" привели к задержке вылета 55 рейсов, следует из информации аэропорта. "За время действия сигнала… Задержаны на вылет (более 2 часов) 2 рейса… Задержаны на вылет (менее 2 часов) 53 рейса", - говорится в сообщении "Шереметьево".

