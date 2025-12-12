Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Шереметьево сняли ограничения на полеты - 12.12.2025
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
В Шереметьево сняли ограничения на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T15:45+0300
2025-12-12T15:45+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863063584_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_567d2e96a195b8695ff8ecced729246e.jpg
15:45 12.12.2025
 
В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
