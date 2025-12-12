https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865480271.html

В Шереметьево сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

