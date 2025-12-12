https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865482053.html

Шереметьево предупредил о корректировке расписания полетов

2025-12-12T16:34+0300

2025-12-12T16:34+0300

2025-12-12T16:39+0300

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

москва

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" предупредил о корректировке расписания полетов российских и зарубежных авиакомпаний на фоне вводившихся ранее ограничений, говорится в сообщении воздушной гавани. "Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по обновленному расписанию. В связи с введенными ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании скорректировали расписание полетов", - говорится в сообщении. "Шереметьево" принял 79 рейсов и отправил 93 самолета в период с 08.53 по 15.00. За это время три рейса были отменены, три вылета задержаны более чем на 2 часа и еще три ушли на запасной аэродром, отметили в воздушной гавани.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту "Шереметьево" сегодня дважды. Последние действовали с 13.35 мск до 15.30 мск.

москва

