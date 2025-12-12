https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865484848.html

Шереметьево из-за ограничений выпускает и принимает рейсы по согласованию

2025-12-12T17:29+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в "Шереметьево", аэропорт выпускает и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в воздушной гавани. "Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "ковёр". Аэропорт "Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

