Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шереметьево из-за ограничений выпускает и принимает рейсы по согласованию - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865484848.html
Шереметьево из-за ограничений выпускает и принимает рейсы по согласованию
Шереметьево из-за ограничений выпускает и принимает рейсы по согласованию - 12.12.2025, ПРАЙМ
Шереметьево из-за ограничений выпускает и принимает рейсы по согласованию
Временные ограничения введены в "Шереметьево", аэропорт выпускает и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в воздушной гавани. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T17:29+0300
2025-12-12T17:29+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864670287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d8615ff3a4b2dd26e063a884858e1b7.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в "Шереметьево", аэропорт выпускает и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в воздушной гавани. "Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "ковёр". Аэропорт "Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865482053.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864670287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_261fba09e24d01e95a89b9a18b5e25b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт шереметьево
Бизнес, аэропорт Шереметьево
17:29 12.12.2025
 
Шереметьево из-за ограничений выпускает и принимает рейсы по согласованию

Шереметьево из-за временных ограничений выпускает и принимает рейсы по согласованию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в "Шереметьево", аэропорт выпускает и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в воздушной гавани.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "ковёр". Аэропорт "Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Шереметьево
Шереметьево предупредил о корректировке расписания полетов
16:34
 
Бизнесаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала