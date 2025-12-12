Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто назвал вопрос электроэнергии в Европе идеологическим - 12.12.2025
Сийярто назвал вопрос электроэнергии в Европе идеологическим
Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. Сийярто считает, что проблема электроэнергии в Европе не должна обсуждаться на идеологическом уровне. По словам политика, "пресс-конференции и красивые заявления никого не согревают дома". "Насколько энергия из тюркского мира может заменить российскую? Не полностью, инфраструктура такова, что без российской энергии страна (Венгрия - ред.) не может быть обеспечена. Другие источники важны как добавка, но полностью заменить российские поставки сегодня невозможно - это не политический, а физический и математический факт", - приводят "Известия" слова Сийярто. Он также подчеркнул, что предложенные Евросоюзом меры по отказу от российской энергии могут создать серьезные проблемы для Венгрии, Словакии и всей Европы в целом.
Сийярто назвал вопрос электроэнергии в Европе идеологическим

Глава МИД Венгрии Сийярто: у Венгрии нет альтернативы российским энергоносителям

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
Сийярто считает, что проблема электроэнергии в Европе не должна обсуждаться на идеологическом уровне. По словам политика, "пресс-конференции и красивые заявления никого не согревают дома".
"Насколько энергия из тюркского мира может заменить российскую? Не полностью, инфраструктура такова, что без российской энергии страна (Венгрия - ред.) не может быть обеспечена. Другие источники важны как добавка, но полностью заменить российские поставки сегодня невозможно - это не политический, а физический и математический факт", - приводят "Известия" слова Сийярто.
Он также подчеркнул, что предложенные Евросоюзом меры по отказу от российской энергии могут создать серьезные проблемы для Венгрии, Словакии и всей Европы в целом.
 
