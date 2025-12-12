https://1prime.ru/20251212/sijjarto-865454077.html
Сийярто назвал вопрос электроэнергии в Европе идеологическим
Сийярто назвал вопрос электроэнергии в Европе идеологическим - 12.12.2025, ПРАЙМ
Сийярто назвал вопрос электроэнергии в Европе идеологическим
Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T00:57+0300
2025-12-12T00:57+0300
2025-12-12T00:57+0300
энергетика
россия
мировая экономика
венгрия
европа
словакия
мид венгрии
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865454077.jpg?1765490223
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
Сийярто считает, что проблема электроэнергии в Европе не должна обсуждаться на идеологическом уровне. По словам политика, "пресс-конференции и красивые заявления никого не согревают дома".
"Насколько энергия из тюркского мира может заменить российскую? Не полностью, инфраструктура такова, что без российской энергии страна (Венгрия - ред.) не может быть обеспечена. Другие источники важны как добавка, но полностью заменить российские поставки сегодня невозможно - это не политический, а физический и математический факт", - приводят "Известия" слова Сийярто.
Он также подчеркнул, что предложенные Евросоюзом меры по отказу от российской энергии могут создать серьезные проблемы для Венгрии, Словакии и всей Европы в целом.
венгрия
европа
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, венгрия, европа, словакия, мид венгрии, мид, ес
Энергетика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, МИД Венгрии, МИД, ЕС
Сийярто назвал вопрос электроэнергии в Европе идеологическим
Глава МИД Венгрии Сийярто: у Венгрии нет альтернативы российским энергоносителям
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
Сийярто считает, что проблема электроэнергии в Европе не должна обсуждаться на идеологическом уровне. По словам политика, "пресс-конференции и красивые заявления никого не согревают дома".
"Насколько энергия из тюркского мира может заменить российскую? Не полностью, инфраструктура такова, что без российской энергии страна (Венгрия - ред.) не может быть обеспечена. Другие источники важны как добавка, но полностью заменить российские поставки сегодня невозможно - это не политический, а физический и математический факт", - приводят "Известия" слова Сийярто.
Он также подчеркнул, что предложенные Евросоюзом меры по отказу от российской энергии могут создать серьезные проблемы для Венгрии, Словакии и всей Европы в целом.