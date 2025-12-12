https://1prime.ru/20251212/skidki-865490343.html

В Госдуме оценили идею запретить маркетплейсам бонусные программы и скидки

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Запрет маркетплейсам на бонусные программы и скидки может ударить по интересам граждан, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "Уже высказывался по поводу инициативы запретить маркетплейсам бонусные программы и скидки. Сегодня обсудили этот вопрос на площадке РОЦИТ, с представителями Минфина, платформ электронной торговли, банков и общественных организаций. Моя позиция не изменилась: считаю, что такой запрет прежде всего ударит по интересам граждан", - написал он в своем канале в Max. Депутат считает, что банки и маркетплейсы смогут договориться в этом вопросе. "Некоторые площадки электронной торговли уже начали предлагать финансовым организациям полноценное участие в своих программах лояльности", - заключил он. Горелкин добавил, что протокол по результатам заседания комиссии РОЦИТ в пятницу с основными тезисами всех его участников будет направлен в ЦБ и правительство РФ. "Будем отстаивать право граждан сохранить привычные скидки и бонусные программы на маркетплейсах", - отметил он. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Банки поддержал ЦБ. Газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылалась на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается. В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

