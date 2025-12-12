https://1prime.ru/20251212/slutskiy-865495261.html
Слуцкий прокомментировал решение ЕК по российским активам
Слуцкий прокомментировал решение ЕК по российским активам - 12.12.2025, ПРАЙМ
Слуцкий прокомментировал решение ЕК по российским активам
Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T22:00+0300
2025-12-12T22:00+0300
2025-12-12T22:00+0300
экономика
россия
мировая экономика
брюссель
рф
леонид слуцкий
ес
госдума
ек
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть позиции евро как мировой резервной валюты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Решение ЕК о заморозке российских активов - де-факто одобрение их конфискации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18-19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты", - сказал Слуцкий. По его словам, грабежом золотовалютных резервов ЦБ РФ "партия войны" запускает, по сути, программу самоуничтожения ЕС, разрушая его правовые основы и принцип консенсуса. "Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России", - добавил парламентарий.
брюссель
рф
Слуцкий прокомментировал решение ЕК по российским активам
