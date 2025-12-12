Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал решение ЕК по российским активам - 12.12.2025, ПРАЙМ
Слуцкий прокомментировал решение ЕК по российским активам
2025-12-12T22:00+0300
2025-12-12T22:00+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть позиции евро как мировой резервной валюты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Решение ЕК о заморозке российских активов - де-факто одобрение их конфискации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18-19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты", - сказал Слуцкий. По его словам, грабежом золотовалютных резервов ЦБ РФ "партия войны" запускает, по сути, программу самоуничтожения ЕС, разрушая его правовые основы и принцип консенсуса. "Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России", - добавил парламентарий.
22:00 12.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть позиции евро как мировой резервной валюты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение ЕК о заморозке российских активов - де-факто одобрение их конфискации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18-19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты", - сказал Слуцкий.
По его словам, грабежом золотовалютных резервов ЦБ РФ "партия войны" запускает, по сути, программу самоуничтожения ЕС, разрушая его правовые основы и принцип консенсуса.
"Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России", - добавил парламентарий.
Антониу Кошта - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Глава Евросовета назвал сроки заморозки российских активов
21:23
 
