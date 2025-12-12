https://1prime.ru/20251212/sochi-865457069.html
В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Сочи, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
