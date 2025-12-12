"Унизительный оборот". В Италии запаниковали из-за состояния Зеленского
Орсини: Зеленский испытывает больше унижений, чем любой другой политик мира
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В настоящий момент Владимира Зеленского подвергают насмешкам и унижениям больше всех остальных политиков в мире, заявил Алессандро Орсини, профессор социологии и руководитель центра безопасности римского университета Luiss, в статье для Il Fatto Quotidiano.
"Конфликт на Украине принял ужасно унизительный для Европы и Зеленского оборот. Страны НАТО обсуждают между собой, какие регионы Украина уступит России (почти весь выход к морю), какая армия будет у Украины (безобидная), в какие военные альянсы Украина не сможет вступить (например, в НАТО) а также новое вступление России в "Большую восьмерку" (прощайте, санкции и возвращение российских активов)", — написал он.
Орсини также отметил, что идут дискуссии о смещении Зеленского через выборы, и напомнил о критике Вашингтона в его адрес. Дональд Трамп недавно сравнил Зеленского с шоуменом Ф. Т. Барнумом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
