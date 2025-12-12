https://1prime.ru/20251212/spisok-865477426.html

ЦБ уточнил подход к формированию ломбардного списка

ЦБ уточнил подход к формированию ломбардного списка

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России принял решение уточнить подход к формированию ломбардного списка и не включать в него облигации некоторых финорганизаций, в том числе институтов развития, лизинговых, факторинговых и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении регулятора. "В рамках реализации контрциклического подхода к формированию ломбардного списка в условиях достаточного объема имеющегося у кредитных организаций обеспечения Банк России принял решение о нецелесообразности включения в ломбардный список облигаций следующих категорий финансовых организаций: институтов развития, лизинговых, факторинговых и микрофинансовых организаций, специализированных финансовых обществ, специализированных обществ проектного финансирования", - сообщил ЦБ. Данное решение не распространяется на облигации с ипотечным покрытием ООО "Дом.РФ Ипотечный агент", а также на уже включенные в ломбардный список облигации указанных категорий эмитентов и не приведет к прекращению их использования в операциях репо и операциях кредитования Банка России (при соответствии эмитентов и выпусков облигаций требованиям ЦБ), уточнили в ЦБ. Данное решение вступит в силу с 15 декабря 2025 года.

