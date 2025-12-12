https://1prime.ru/20251212/spor-865487400.html

В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Петербургский суд впервые прекратил гражданское дело о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева."В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил производство по иску продавца квартиры к покупателю по широко обсуждаемой схеме", — написала она в Telegram-канале.Лебедева рассказала, что в июле 2024 года Маргарита продала Константину жилье за пять миллионов рублей под влиянием мошенников. Поняв, что произошло, она обратилась в правоохранительные органы, а затем в суд с требованием о признании договора купли-продажи недействительным, говорится в публикации.В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Маргарита обязалась вернуть Константину всю сумму через безотзывный покрытый аккредитив, а он — освободить квартиру и передать ей."Ключи от квартиры передаются одновременно с подписанием акта", — уточнила Лебедева.Также стороны договорились оставить каждой из них все понесенные судебные расходы, включая госпошлину.Певица Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате покупательница - Полина Лурье, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря..

