Спор "Газпром экспорта" с "дочкой" Uniper касается антиискового запрета

2025-12-12T18:23+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20-процентной долей в газопроводе OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока" по территории Германии), заявлен об антиисковом запрете, следует из материалов дела. Как сообщалось в декабре в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 12 января рассмотрение иска "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Как указано на ее сайте, эта компания входит в холдинг Uniper Global Commodities SE и владеет 20% долей в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Европы. "(Иск заявлен – ред.) о запрете продолжать арбитражное разбирательство", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о принятии иска к производству. В этом судебном акте не уточняется, о каком разбирательстве идет речь. Арбитражный суд Санкт-Петербурга с октября 2023 года регулярно удовлетворяет иски "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам. Все они относятся к введению запрета на продолжение судебных разбирательств между сторонами за рубежом. Так, в марте 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Тогда же суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Uniper Global Commodities SE и к METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
