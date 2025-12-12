https://1prime.ru/20251212/ssha-865457263.html

США стали третьими крупнейшими импортерами алмазов в мире

США стали третьими крупнейшими импортерами алмазов в мире - 12.12.2025, ПРАЙМ

США стали третьими крупнейшими импортерами алмазов в мире

США в январе-сентябре этого года сильнее всех среди крупнейших мировых импортеров алмазов сократили их ввоз, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T04:31+0300

2025-12-12T04:31+0300

2025-12-12T04:31+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

великобритания

швейцария

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865457263.jpg?1765503080

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. США в январе-сентябре этого года сильнее всех среди крупнейших мировых импортеров алмазов сократили их ввоз, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств. США в отчетном периоде стали третьими крупнейшими импортерами алмазов в мире, показав при этом наиболее заметную отрицательную динамику среди стран из топ-10. Так, интерес США к импортным алмазам по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом просел сразу вдвое - до закупок в 5,7 миллиарда долларов. В первой десятке объемы в годовом выражении нарастили всего две страны - Великобритания и Швейцария. На первом месте, как и годом ранее, осталась Индия - крупнейший мировой покупатель сократил импорт почти на треть, до 10 миллиардов долларов. На второй строчке расположился Гонконг, который ввозил примерно тот же объем камней: сокращение составило всего 4%, итоговый показатель - 9,3 миллиарда долларов. На четвертой строке после США обосновалась Бельгия, закупившая на внешних рынках на четверть меньше прошлогоднего периода - на 3,6 миллиарда долларов. Китай стал пятым, показав просадку на 18%, до 2,6 миллиарда долларов. Следующий за ним Израиль урезал импорт на пятую часть - до 2 миллиардов долларов. Седьмой стала Швейцария, нарастившая ввоз на 7%, до 1,3 миллиарда долларов. Замкнули десятку мировых лидеров в импорте алмазов Великобритания, Франция и Италия. Великобритания среди топ-10 увеличила спрос на импортные камни сильнее всего - на 21%, до 862 миллионов долларов. А закупки Франции и Италии обе просели на 28%: первой - до 554,8 миллиона долларов, а второй - до 430 миллионов.

сша

великобритания

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, великобритания, швейцария, оон