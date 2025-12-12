Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что хотят создать единую систему регулирования ИИ - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/ssha-865488090.html
В США заявили, что хотят создать единую систему регулирования ИИ
В США заявили, что хотят создать единую систему регулирования ИИ - 12.12.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что хотят создать единую систему регулирования ИИ
Администрация президента США Дональда Трампа собирается сотрудничать с конгрессом по созданию общенациональной системы регулирования искусственного интеллекта,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T17:54+0300
2025-12-12T17:54+0300
технологии
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа собирается сотрудничать с конгрессом по созданию общенациональной системы регулирования искусственного интеллекта, заявил советник по ИИ Шрирам Кришнан. "В ближайшие недели и месяцы мы будем работать с конгрессом, чтобы создать единую национальную систему регулирования, которая обеспечит нам победу в этой гонке", - сказал Кришнан в интервью CNBC. Ранее Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы искусственного интеллекта. Указ президента предписывает администрации принять меры, чтобы обеспечить функционирование искусственного интеллекта в рамках единой национальной системы регулирования вместо того, чтобы этот вопрос подпадал под разрозненные правила отдельных штатов.
https://1prime.ru/20251209/microsoft-865378863.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
17:54 12.12.2025
 
В США заявили, что хотят создать единую систему регулирования ИИ

Кришнан: в США планируют создать единую систему регулирования ИИ

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа собирается сотрудничать с конгрессом по созданию общенациональной системы регулирования искусственного интеллекта, заявил советник по ИИ Шрирам Кришнан.
"В ближайшие недели и месяцы мы будем работать с конгрессом, чтобы создать единую национальную систему регулирования, которая обеспечит нам победу в этой гонке", - сказал Кришнан в интервью CNBC.
Ранее Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы искусственного интеллекта. Указ президента предписывает администрации принять меры, чтобы обеспечить функционирование искусственного интеллекта в рамках единой национальной системы регулирования вместо того, чтобы этот вопрос подпадал под разрозненные правила отдельных штатов.
Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Microsoft вложит $17,5 миллиардов в развитие ИИ в Индии
9 декабря, 21:39
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала