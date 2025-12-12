https://1prime.ru/20251212/ssha-865488090.html
В США заявили, что хотят создать единую систему регулирования ИИ
ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа собирается сотрудничать с конгрессом по созданию общенациональной системы регулирования искусственного интеллекта, заявил советник по ИИ Шрирам Кришнан. "В ближайшие недели и месяцы мы будем работать с конгрессом, чтобы создать единую национальную систему регулирования, которая обеспечит нам победу в этой гонке", - сказал Кришнан в интервью CNBC. Ранее Трамп подписал указ о создании единой системы регулирования сферы искусственного интеллекта. Указ президента предписывает администрации принять меры, чтобы обеспечить функционирование искусственного интеллекта в рамках единой национальной системы регулирования вместо того, чтобы этот вопрос подпадал под разрозненные правила отдельных штатов.
