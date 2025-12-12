Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю падением - 12.12.2025
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю падением
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю падением - 12.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю падением
Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю преимущественно падением в пятницу вечером на фоне рыночной неопределенности, свидетельствуют данные... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T18:29+0300
2025-12-12T18:29+0300
экономика
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
broadcom
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю преимущественно падением в пятницу вечером на фоне рыночной неопределенности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,15% относительно предыдущего закрытия - до 48 775,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падал на 0,73% - до 25 529,50 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,41%, до 6 871,36 пункта. С начала недели Dow Jones вырос на 1,78%, Nasdaq Composite упал на 0,14%, S&amp;P 500 - на 0,67%. Ранее 12 декабря индекс Dow Jones побил рекорд, достигнув 48 830,22 пункта. Аналитики обращают внимание на корпоративные новости и противоречивые настроения на рынке. "Учитывая, что американские компании продолжают демонстрировать высокие финансовые результаты, а экономика США оказалась устойчивой, нынешние настроения далеки от эйфории, что предполагает дальнейший рост в конце года и начале следующего", - заявил агентству Рейтер главный стратег по США в компании Ned Davis Research Эд Клиссолд (Ed Clissold). Акции Broadcom на предторгах дешевеют на 9,13%. Ранее компания отчиталась о результатах за четвертый квартал, в частности, ее выручка выросла на 28% в годовом выражении - до 18,015 миллиарда долларов, что выше прогноза в 17,45 миллиарда. В то же время акции канадского ритейлера Lululemon Athletica на предторгах дорожают на 12,7%. Компания ранее отчиталась, что в третьем квартале фингода ее выручка выросла на 7% - до 2,566 миллиарда долларов, что выше прогноза в 2,48 миллиарда. Также компания объявила о намерении гендиректора Кэлвина Макдональда уйти со своей должности 31 января следующего года.
сша
Фондовые индексы США готовятся завершить неделю падением

Фондовые индексы США готовятся завершить неделю падением на фоне неопределенности на рынке

