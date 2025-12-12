Фондовые индексы США готовятся завершить неделю падением

https://1prime.ru/20251212/ssha-865489471.html
2025-12-12T18:29+0300
2025-12-12T18:29+0300
2025-12-12T18:29+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США готовятся завершить неделю преимущественно падением в пятницу вечером на фоне рыночной неопределенности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,15% относительно предыдущего закрытия - до 48 775,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падал на 0,73% - до 25 529,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,41%, до 6 871,36 пункта. С начала недели Dow Jones вырос на 1,78%, Nasdaq Composite упал на 0,14%, S&P 500 - на 0,67%. Ранее 12 декабря индекс Dow Jones побил рекорд, достигнув 48 830,22 пункта. Аналитики обращают внимание на корпоративные новости и противоречивые настроения на рынке. "Учитывая, что американские компании продолжают демонстрировать высокие финансовые результаты, а экономика США оказалась устойчивой, нынешние настроения далеки от эйфории, что предполагает дальнейший рост в конце года и начале следующего", - заявил агентству Рейтер главный стратег по США в компании Ned Davis Research Эд Клиссолд (Ed Clissold). Акции Broadcom на предторгах дешевеют на 9,13%. Ранее компания отчиталась о результатах за четвертый квартал, в частности, ее выручка выросла на 28% в годовом выражении - до 18,015 миллиарда долларов, что выше прогноза в 17,45 миллиарда. В то же время акции канадского ритейлера Lululemon Athletica на предторгах дорожают на 12,7%. Компания ранее отчиталась, что в третьем квартале фингода ее выручка выросла на 7% - до 2,566 миллиарда долларов, что выше прогноза в 2,48 миллиарда. Также компания объявила о намерении гендиректора Кэлвина Макдональда уйти со своей должности 31 января следующего года.
