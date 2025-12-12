https://1prime.ru/20251212/sud-865457353.html

Суд взыскал с сахалинского рыбопромышленника 4,2 миллиарда рублей

Суд взыскал с сахалинского рыбопромышленника 4,2 миллиарда рублей - 12.12.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с сахалинского рыбопромышленника 4,2 миллиарда рублей

Добавлены подробности (2-3 абзацы). | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T04:34+0300

2025-12-12T04:34+0300

2025-12-12T04:34+0300

экономика

бизнес

рф

владивосток

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865457353.jpg?1765503263

Добавлены подробности (2-3 абзацы). ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Суд взыскал 4,2 миллиарда рублей с сахалинского рыбопромышленника Олега Кана за контрабанду краба по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока. "Взыскать с Кана О. К... в доход государства... 4,2 миллиарда рублей (являющиеся эквивалентом стоимости контрабанды - ред.)", - огласила решение судья Анастасия Сурменко. Кан признан виновным по части 1 статьи 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. Срок отбытия будет исчисляться с момента фактического задержания Кана. Уголовное дело рассматривалось судьей единолично. Сторона обвинения в ходе прений по делу настаивала на приговоре в 24 года колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей. Защита заявляла о невиновности бизнесмена и просила его оправдать. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек. В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.

рф

владивосток

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, владивосток, япония