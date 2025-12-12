Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи - 12.12.2025
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи - 12.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи
Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешних и внутренних экономических условий, такое поручение дал... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:47+0300
2025-12-12T11:47+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
минпромторг
связь
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761068_0:0:2276:1281_1920x0_80_0_0_b606cdc5a01166770c0e5727338471dc.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешних и внутренних экономических условий, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "Стратегия развития отрасли связи на период до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешний и внутренних экономических условий", - сообщили в пресс-службе кабмина. Так, Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и ряд других ведомств до 25 марта подготовят предложения по актуализации стратегии отрасли связи до 2035 года. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
технологии, россия, рф, михаил мишустин, минпромторг, связь, правительство рф
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минпромторг, связь, Правительство РФ
11:47 12.12.2025
 
Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи

Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года

© РИА Новости . Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешних и внутренних экономических условий, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения".
"Стратегия развития отрасли связи на период до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешний и внутренних экономических условий", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Так, Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и ряд других ведомств до 25 марта подготовят предложения по актуализации стратегии отрасли связи до 2035 года.
Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
 
Технологии РОССИЯ РФ Михаил Мишустин Минпромторг связь Правительство РФ
 
 
