Мишустин поручил актуализировать стратегию развития отрасли связи

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешних и внутренних экономических условий, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". "Стратегия развития отрасли связи на период до 2035 года будет актуализирована с учетом изменения внешний и внутренних экономических условий", - сообщили в пресс-службе кабмина. Так, Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и ряд других ведомств до 25 марта подготовят предложения по актуализации стратегии отрасли связи до 2035 года. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.
