Названы популярные темы новогодних корпоративов россиян

Названы популярные темы новогодних корпоративов россиян

бизнес

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Популярными темами новогодних корпоративов россиян в этом году станут русские мотивы, а также ностальгия по девяностым и нулевым, при этом главной сложностью при организации корпоративов в этом году стал ограниченный бюджет, а некоторые компании и вовсе отказываются от новогодних торжеств, говорится в исследовании аналитиков агентства Corporate Travel, которое есть в расположении РИА Новости. "В 2024 году лидировали три тематики: русский стиль, поп-культура (от "Пятого элемента" до "Алисы в Стране чудес") и классическая новогодняя тематика. В 2025 году картина изменилась, но не радикально. Русская тема укрепилась и стала главным трендом года", - рассказали аналитики. Исследование проводилось на основании опроса среди ста специалистов из области организации мероприятий. Опрос проходил с 10 октября по 10 ноября 2025 года. Аналитики отметили, что под темой "а-ля рус" подразумевается широкий спектр решений для оформления корпоратива: кириллица, русские сказки, гжель, кокошники, блины, пироги, чай на самоваре, узоры и орнаменты. Эту тематику опрошенные эксперты упомянули в 16% случаев. Второй сильной темой для новогодних корпоративов остается ностальгия по девяностым (14%). В 2025 году ностальгический тренд дополнили "нулевые". При этом аналитики ждут, что "вечеринки в стиле 90-х должны с каждым годом сходить на нет, а нулевых - набирать обороты". Среди других популярных тем для корпоративов (по 11%) они также назвали классическую новогоднюю тему, поп-культуру (сюжеты из кино и литературы) и глянцевые вечеринки. Больше всего корпоративов в этом году пройдет в ресторанах, барах и банкетных залах - их отметили 70% опрошенных. Также отмечать Новый год будут в лофтах (48%), отелях (41%), офисах (26%), а некоторые и онлайн (7%). При этом главной сложностью при организации корпоративов в этом году стал бюджет - на него указали 82% экспертов. "Один из опрошенных резюмировал ситуацию так: "запросы в целом такие же, а вот бюджет ниже в два раза". Компании хотят сохранить эффект мероприятий, но вынуждены укладываться в более узкие финансовые рамки", - пояснили эксперты. Еще 41% респондентов отметили проблему сжатых сроков - планирование сдвигается ближе к декабрю, а подготовка проходит в режиме постоянного ускорения. Еще одна зона риска - это площадки: 30% отметили сложности с выбором локаций, из-за того, что часть из них уже забронированы. Также есть трудности с логистикой, мешает в организации бюрократия, а также рост требований клиентов к визуалу и качеству концепции мероприятия. Аналитики также выяснили, что почти половина подрядчиков, которые занимаются корпоративами, в этом году фиксируют снижение спроса на услуги организации новогодних мероприятий. "Большинство компаний (81%) уменьшают или сохраняют расходы. Это с учетом инфляции означает реальное снижение затрат на корпоративные мероприятия. Лишь 19% готовы инвестировать в них больше, чем в прошлом сезоне", - заключили аналитики.

