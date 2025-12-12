Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юргинская ТЭЦ в Кузбассе стала работать ниже температурного графика - 12.12.2025
Юргинская ТЭЦ в Кузбассе стала работать ниже температурного графика
2025-12-12T06:16+0300
2025-12-12T06:16+0300
энергетика
кузбасс
кемеровская область
КЕМЕРОВО, 12 дек - ПРАЙМ. Юргинская ТЭЦ в Кузбассе, обслуживающая 80-тысячный город, в ночь на пятницу стала работать ниже температурного графика, работу в графике планируют восстановить в пятницу, сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрги Алексей Фомин. В четверг СУСК по Кемеровской области сообщало, что работник Юргинской ТЭЦ получил на предприятии термические ожоги, по данному факту ведомство проводит доследственную проверку. Также по данному факту Юргинской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. "По информации ООО "Интеграл", в связи с технической необходимостью в ночь с 11.12.25 года на 12.12.25 года ТЭЦ работала ниже температурного графика. Работа ТЭЦ в температурном графике будет восстановлена 12.12.25", - написал глава города. По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу температура по области составляла минус 15 - минус 20 градусов, местами доходила до минус 27 градусов, по северу местами было до минус 14 градусов. В пятницу днем прогнозируется от минус шести до минус 11 градусов, местами - до минус 12 - минус 17 градусов.
кузбасс
кемеровская область
кузбасс, кемеровская область
Энергетика, КУЗБАСС, Кемеровская область
06:16 12.12.2025
 
Юргинская ТЭЦ в Кузбассе стала работать ниже температурного графика

КЕМЕРОВО, 12 дек - ПРАЙМ. Юргинская ТЭЦ в Кузбассе, обслуживающая 80-тысячный город, в ночь на пятницу стала работать ниже температурного графика, работу в графике планируют восстановить в пятницу, сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрги Алексей Фомин.
В четверг СУСК по Кемеровской области сообщало, что работник Юргинской ТЭЦ получил на предприятии термические ожоги, по данному факту ведомство проводит доследственную проверку. Также по данному факту Юргинской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
"По информации ООО "Интеграл", в связи с технической необходимостью в ночь с 11.12.25 года на 12.12.25 года ТЭЦ работала ниже температурного графика. Работа ТЭЦ в температурном графике будет восстановлена 12.12.25", - написал глава города.
По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу температура по области составляла минус 15 - минус 20 градусов, местами доходила до минус 27 градусов, по северу местами было до минус 14 градусов. В пятницу днем прогнозируется от минус шести до минус 11 градусов, местами - до минус 12 - минус 17 градусов.
 
