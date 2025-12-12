Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются в пятницу - 12.12.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются в пятницу
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу преимущественно уменьшаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 16.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,15%, до 48 819 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - снижался на 0,54%, до 25 574,75 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - опускался на 0,15%, до 6 897 пунктов. Акции Broadcom на предторгах дешевеют на 6,3%. Ранее компания отчиталась о результатах за четвертый квартал, в частности, ее выручка выросла на 28% в годовом выражении, до 18,015 миллиарда долларов, что выше прогноза в 17,45 миллиарда. Вместе с тем на конференции глава Broadcom Хок Тан заявил, что у компании есть заказы на продукты искусственного интеллекта на сумму 73 миллиарда долларов, которые будут отправлены в течение следующих шести кварталов, и это число разочаровало некоторых инвесторов, пишет агентство Блумберг. Гендиректор также отметил, что это значение является "минимальным". В то же время акции канадского ритейлера Lululemon Athletica на предторгах дорожают на 9,8%. Компания ранее отчиталась, что в третьем квартале фингода ее выручка выросла на 7%, до 2,566 миллиарда долларов, что выше прогноза в 2,48 миллиарда. Также компания объявила о намерении гендиректора Кэлвина Макдональда уйти со своей должности 31 января следующего года.
рынок, торги, broadcom, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Broadcom, Nasdaq Composite
16:13 12.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу преимущественно уменьшаются на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 16.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,15%, до 48 819 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - снижался на 0,54%, до 25 574,75 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - опускался на 0,15%, до 6 897 пунктов.
Акции Broadcom на предторгах дешевеют на 6,3%. Ранее компания отчиталась о результатах за четвертый квартал, в частности, ее выручка выросла на 28% в годовом выражении, до 18,015 миллиарда долларов, что выше прогноза в 17,45 миллиарда.
Вместе с тем на конференции глава Broadcom Хок Тан заявил, что у компании есть заказы на продукты искусственного интеллекта на сумму 73 миллиарда долларов, которые будут отправлены в течение следующих шести кварталов, и это число разочаровало некоторых инвесторов, пишет агентство Блумберг. Гендиректор также отметил, что это значение является "минимальным".
В то же время акции канадского ритейлера Lululemon Athletica на предторгах дорожают на 9,8%. Компания ранее отчиталась, что в третьем квартале фингода ее выручка выросла на 7%, до 2,566 миллиарда долларов, что выше прогноза в 2,48 миллиарда. Также компания объявила о намерении гендиректора Кэлвина Макдональда уйти со своей должности 31 января следующего года.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Международная ассоциация товарных и фьючерсных бирж появится до конца года
25 ноября, 19:28
 
