Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности

Добавлен контекст (2 абзац), расширена цитата (3 абзац), добавлен бэкграунд (4-7 абзацы). ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности. Газета Wall Street Journal ранее писала, что вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Запада остается нерешенным после переговоров США и Киева во Флориде. Издание Politico отмечало, что переговоры США и ЕС о предоставлении гарантий безопасности Украине были "неловкими". "Соглашение о безопасности... Мы поможем, мы поможем с безопасностью, поскольку это необходимый фактор для достижения (урегулирования конфликта - ред.)", - сказал он в Белом доме. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

