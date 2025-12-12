https://1prime.ru/20251212/tramp-865455834.html

Трамп заявил, что не хочет тратить время на переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят тратить впустую время на разговоры по урегулированию украинского конфликта.

ВАШИНГТОН, 12 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят тратить впустую время на разговоры по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трампу надоели "встречи просто ради встреч" по урегулированию на Украине, он хочет действий. Сам Трамп отмечал, что представители США будут участвовать во встрече в субботу в Европе, только если сочтут, что есть шанс на успех, чтобы не тратить время зря. "Мы не хотим зря тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы вопрос был урегулирован", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, говоря о приглашении Вашингтона на встречу с представителями Европы и Украины. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что высокопоставленные чиновники США встретятся, как ожидается, в субботу в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить план Трампа по разрешению украинского кризиса. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

