https://1prime.ru/20251212/tramp-865455953.html

Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации

Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации - 12.12.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации

Добавлены подробности (второй абзац), бэкграунд (последний абзац). | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T03:17+0300

2025-12-12T03:17+0300

2025-12-12T03:17+0300

экономика

мировая экономика

общество

рф

сша

китай

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865455953.jpg?1765498639

Добавлены подробности (второй абзац), бэкграунд (последний абзац). ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что РФ и КНР хотят денуклеаризации. Американский лидер неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения РФ по деэскалации в ядерной сфере. При этом на фоне собственных заявлений об этом он ранее распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. "Я говорил об этом (денуклеаризации - ред.) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать", - сказал он в Белом доме. Трамп не уточнил, когда состоялись соответствующие переговоры. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

рф

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , рф, сша, китай, дональд трамп, владимир путин