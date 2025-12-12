Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации - 12.12.2025
Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации
Добавлены подробности (второй абзац), бэкграунд (последний абзац). | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T03:17+0300
экономика
мировая экономика
общество
рф
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
Добавлены подробности (второй абзац), бэкграунд (последний абзац). ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что РФ и КНР хотят денуклеаризации. Американский лидер неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения РФ по деэскалации в ядерной сфере. При этом на фоне собственных заявлений об этом он ранее распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. "Я говорил об этом (денуклеаризации - ред.) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать", - сказал он в Белом доме. Трамп не уточнил, когда состоялись соответствующие переговоры. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
рф
сша
китай
мировая экономика, общество, рф, сша, китай, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, Общество , РФ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин
03:17 12.12.2025
 
Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации

Добавлены подробности (второй абзац), бэкграунд (последний абзац).
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что РФ и КНР хотят денуклеаризации.
Американский лидер неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения РФ по деэскалации в ядерной сфере. При этом на фоне собственных заявлений об этом он ранее распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
"Я говорил об этом (денуклеаризации - ред.) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать", - сказал он в Белом доме.
Трамп не уточнил, когда состоялись соответствующие переговоры.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
 
Экономика Мировая экономика Общество РФ США КИТАЙ Дональд Трамп Владимир Путин
 
 
